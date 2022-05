Rencontre avec Lise Paquis, peintre en décor du patrimoine Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Nuit des musées

Yonne

Rencontre avec Lise Paquis, peintre en décor du patrimoine Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre, 14 mai 2022 19:00, Auxerre. Nuit des musées Rencontre avec Lise Paquis, peintre en décor du patrimoine Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre Samedi 14 mai, 19h00

Le musée invite Lise Paquis, peintre en décor du patrimoine, à présenter son travail de création, restitution et restauration de décor peint.

Le musée invite Lise Paquis, peintre en décor du patrimoine, à présenter son travail de création, restitution et restauration de décor peint. Trompe-l’oeil architecturaux, peintures à la chaux ou encore polychromies à fresque n’auront plus de secret pour vous. https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/L-abbaye-Saint-Germain Saturday 14 May, 19:00 El museo invita a Lise Paquis, pintor en decoración del patrimonio, a presentar su obra de creación, restitución y restauración de decoración pintada. Engaños arquitectónicos, pinturas de cal o policromados frescos ya no tendrán secretos para usted. Sábado 14 mayo, 19:00 2bis Place Saint-Germain, 89000 Auxerre 89000 Auxerre Bourgogne-Franche-Comté

Détails Heure : 19:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Auxerre, Nuit des musées, Yonne Autres Lieu Musée d'Art et d'Histoire d'Auxerre Adresse 2bis Place Saint-Germain, 89000 Auxerre Ville Auxerre

Musée d'Art et d'Histoire d'Auxerre Auxerre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Rencontre avec Lise Paquis, peintre en décor du patrimoine Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre 2022-05-14 was last modified: by Rencontre avec Lise Paquis, peintre en décor du patrimoine Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre Musée d'Art et d'Histoire d'Auxerre 14 mai 2022 19:00 Yonne nuit des musées Yonne nuit musées

Auxerre