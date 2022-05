Rencontre avec Lionel Jospin Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Venez rencontrer Lionel Jospin à l’occasion de la sortie de son livre “Construire l’alternance (1971-1997)” aux éditions du Bord de l’Eau. >>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/NFGL9t3](https://cutt.ly/NFGL9t3) “L’ancien Premier ministre revient sur son parcours politique ainsi que sur son expérience au sein du Parti socialiste et du gouvernement. Entre mémoire et projection, il dresse un bilan de l’exercice du pouvoir et de l’évolution d’un parti politique à la fin du XXe siècle en relatant ses actions, ses succès et ses échecs.” ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Venez rencontrer Lionel Jospin à l’occasion de la sortie de son livre “Construire l’alternance (1971-1997)” aux éditions du Bord de l’Eau. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

