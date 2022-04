Rencontre avec Lionel Dupuy Arzacq-Arraziguet Arzacq-Arraziguet Catégories d’évènement: Arzacq-Arraziguet

Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec Lionel Dupuy Arzacq-Arraziguet, 20 mai 2022, Arzacq-Arraziguet. Rencontre avec Lionel Dupuy Place de l’église Bibliothèque Arzacq-Arraziguet

2022-05-20 – 2022-05-20 Place de l’église Bibliothèque

Venez passer une belle soirée en compagnie de Lionel Dupuy (alias Le Minot Thiers). Il viendra présenter sa nouvelle trilogie qui fait écho à Marcel Proust, publiée aux éditions La ligne d'Erre. Il y sera question de tableaux imaginaires, d'un atelier de peintre qui n'est fictif qu'en apparence, de descriptions poétiques, de volcans, de baies, de bords de mer, de minéraux, de liens et correspondances littéraires et picturales inattendues…

Place de l’église Bibliothèque Arzacq-Arraziguet

