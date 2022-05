Rencontre avec l’Institut Rousseau Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Quelques propositions pour affronter les grands défis du moment : la neutralité carbone, les inégalités, la République. _Par Nicolas Dufrêne, Directeur de l’Institut Rousseau, Oriane Wegner, Doctorante en sociologie à l’Université de Grenoble Alpes, et Anastasia Magat, spécialiste de régulation financière._ _Fondé en 2020, l’Institut Rousseau réunit des hauts fonctionnaires, chercheurs, juristes, économistes, politologues de renom et se définit comme un laboratoire d’idées de la reconstruction écologique et républicaine._ _Evénement organisé dans le cadre du Festival Vis-à-Vis (4-5 juin, 2-3 juillet, 17-18 septembre) aux Charmettes. Programmation conçue avec le Circolo dei lettori de Turin._ L’Institut Rousseau chez Jean-Jacques: Repenser notre manière d’habiter le monde et de faire société avec Rousseau. L’écologie et l’anthropocène. Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie

2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:30:00

