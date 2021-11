Bagnolet Cin'Hoche Bagnolet, Seine-Saint-Denis rencontre avec Lina Soualem Cin’Hoche Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Cin’Hoche, le vendredi 3 décembre à 19:45 Rencontre avec Lina Soualem autour de son film Leur Algérie. En partenariat avec la chorale berbère de Bagnolet Cin’Hoche 6 rue Hoche Bagnolet Seine-Saint-Denis

Lieu Cin'Hoche Adresse 6 rue Hoche Ville Bagnolet