Paris Le Litt'Oral Paris Rencontre avec l’illustratrice Laura Perez – Partir en livre Le Litt’Oral Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre avec l’illustratrice Laura Perez – Partir en livre Le Litt’Oral, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 17h30 à 20h

gratuit

Son album Sirènes de Légende paru aux éditions La Martinière a fait rêver petits et grands. Le 2 juillet, Laura Perez sera l’invitée exceptionnelle des contes d’été aux Epinettes pour l’évènement Partir en Livre du CNL. Laura Perez sera l’invitée exceptionnelle de Calliope pour l’ouverture des Contes d’été aux Epinettes

le vendredi 2 juillet à 17h30. Dans le cadre de l’évènement estival du CNL Partir en Livre, Laura Perez quittera Valencia et sera parmi nous, aux Epinettes, pour une présentation des originaux des illustrations de l’album, nous racontera son travail d’illustratrice et échangera avec le public dans l’écrin du jardin commun du 18 boulevard Bessières. Elle est diplômée de l’Université des Beaux-Arts de San Carlos, Espagne, a suivi l’école Régionale des Beaux-Arts de Rennes, France et le Collège d’art et de design de l’Alberta, Canada. Son parcours est jalonné de prix : RNE 2020 Comic Critical Eye Award pour » Ocultos «

Prix ​​Ignotus 2020 de la meilleure bande dessinée nationale pour » Ocultos «

2020 Prix du meilleur album national 2019 pour » Ocultos » exaequo avec Agustín Ferrer pour » Mies » à Splash Sagunt

2018 I Concours National de Bande Dessinée Bibliothèque Insulaire de Gran Canaria, Astiberri, pour » Play «

2018 Communication Arts 59th Illustration Annual, Prix

2016 3x3mag Le Magazine de l’Illustration Contemporaine No.13 Exposition de Livres d’Images

2016 IX Fnac Salamandra Graphic Award ` Náufragos ´

2015 Prix national de la bande dessinée Valence crée « l’ empathie »

2012 3x3mag Le Magazine de l’Illustration Contemporaine Une rencontre avec une illustratrice hors du commun. Son intervention sera suivie du spectacle de conte musical « La petite sirène » par la Magda Lena Gorska, Animations -> Lecture / Rencontre Le Litt’Oral 4, rue Louis Loucheur Paris 75017

Porte de Saint Ouen Porte de Saint Ouen Porte de Clichy Pouchet

Contact :CALLIOPE 0683183746 contact@association-calliope.fr https://www.association-calliope.fr/ https://www.facebook.com/calliopelittoral/ https://twitter.com/associationCal10683183746 resa@association-calliope.fr Animations -> Lecture / Rencontre Plein air;Musique;Expos;Étudiants;Enfants;En famille;Ados

Date complète :

2021-07-02T17:30:00+02:00_2021-07-02T20:00:00+02:00

association Calliope

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Litt'Oral Adresse 4, rue Louis Loucheur Ville Paris lieuville Le Litt'Oral Paris