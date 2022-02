Rencontre avec l’illustrateur Laurent Richard – Dragons en folie ! Plouha, 11 mars 2022, Plouha.

Rencontre avec l’illustrateur Laurent Richard – Dragons en folie ! Bibliothèque municipale & L’Hermine Avenue Laënnec Plouha

2022-03-11 – 2022-03-11 Bibliothèque municipale & L’Hermine Avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor

A ne pas manquer ! Rencontre avec l’illustrateur Laurent Richard, très connu par les enfants pour ses magnifiques albums dont les dragons sont les héros.

Laurent Richard est illustrateur depuis 1996. Il travaille essentiellement pour la presse, et l’édition jeunesse. Il a illustré plus d’une centaine d’ouvrages pour différents éditeurs (Milan, Flammarion, Bayard, L’élan vert…). En 2005, un de ses personnages de papier, Bali, fait son apparition sur les écrans télé de France et d’ailleurs…

Bibliothèque municipale & L’Hermine Avenue Laënnec Plouha

