Bagnolet Cin'Hoche Bagnolet, Seine-Saint-Denis Rencontre avec Leyla Bouzid autour de son film Une histoire d’amour et de désir Cin’Hoche Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

Rencontre avec Leyla Bouzid autour de son film Une histoire d’amour et de désir Cin’Hoche, 10 septembre 2021, Bagnolet. Rencontre avec Leyla Bouzid autour de son film Une histoire d’amour et de désir

Cin’Hoche, le vendredi 10 septembre à 20:30 Rencontre avec Leyla Bouzid autour de son film Une histoire d’amour et de désir Cin’Hoche 6 rue Hoche Bagnolet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:30:00 2021-09-10T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bagnolet, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cin'Hoche Adresse 6 rue Hoche Ville Bagnolet lieuville Cin'Hoche Bagnolet