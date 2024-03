Rencontre avec Les Tricheurs | Exposition l’Archipel Fouesnant, vendredi 19 avril 2024.

Cinq peintres du Collectif Art’PAIR international Bruno Altmayer, Andrée Bars, Monica Fagan, Jean-Noël Riou et Thierry Van Quickenborne exposent à l’Archipel. Durant l’exposition, les artistes exposés interviendront auprès du public pour partager leurs techniques et leurs inspirations.

Rencontre avec Les Tricheurs

Étonnante rencontre de Monica Fagan avec Georges de La Tour et John Martin.

3 peintres, à 200 ans d’intervalles, qui s’expriment sur le même sujet et sur la même toile.

L’artiste fouesnantaise Monica Fagan présente son tableau Les Tricheurs qui fait se répondre Le Tricheur à l’as de carreau, une scène de jeu (elle même inspirée du Caravage) peinte par Georges de La Tour (1593-1652) et The Great Day of His Wrath (La Fin du monde), scène de destruction de John Martin (1789-1854), à son propre imaginaire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 15:00:00

fin : 2024-04-19

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.archipel@ville-fouesnant.fr

