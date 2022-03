Rencontre avec les sociologues Pinçon et Pinçon-Charlot à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 10 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Venez dialoguer avec Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot autour de leur livre “Notre vie chez les riches” paru aux éditions La découverte – Zones. La bibliothèque Benoîte Groult est heureuse de s’associer à la librairie d’Odessa pour accueillir le célèbre couple de sociologues de la bourgeoisie, à propos de leur autobiographie. Ce récit agrémenté de nombreuses anecdotes est une introduction à leurs travaux et la traversée d’une époque par un duo singulier, témoin bicéphale des mutations de la société française et de ses élites sur un demi-siècle. Comptoir de vente et séance de dédicaces à l’issue de la rencontre Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

[Classes sociales] Michel et Monique Pinçon-Charlot : « Si on n'est pas capables de se révolter contre les super riches, on est nuls ! »

