Rencontre avec les sculpteurs Viatour-Berthiaume Bibliothèque Gaston-Miron Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre avec les sculpteurs Viatour-Berthiaume Bibliothèque Gaston-Miron, 17 novembre 2022, Paris. Le jeudi 17 novembre 2022

de 17h00 à 18h00

. gratuit

Le duo de sculpteurs Viatour-Berthiaume, à l’aide de photos d’archives, racontera la genèse de l’œuvre Ô paysages québécois ! Lors de cette présentation publique, le duo de sculpteurs Viatour-Berthiaume, à l’aide de photos d’archives, racontera la genèse de l’œuvre Ô paysages québécois ! Ils répondront à vos questions sur le choix des pièces de bois qui sont à l’origine de leur sculpture ainsi que sur les techniques qu’ils ont employées pour les transformer. Ils expliqueront aussi les raisons qui les ont menés à illustrer un paysage québécois en lien avec un poème de jeunesse de Gaston Miron. Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/156985-focus-quebec-rencontre-avec-les-sculpteurs-viatour-berthiaume-bibliotheque-gaston-miron 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/156985-focus-quebec-rencontre-avec-les-sculpteurs-viatour-berthiaume-bibliotheque-gaston-miron

Viatour-Berthiaume

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Gaston-Miron Adresse 8 avenue Saint-Mandé Ville Paris lieuville Bibliothèque Gaston-Miron Paris Departement Paris

Bibliothèque Gaston-Miron Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre avec les sculpteurs Viatour-Berthiaume Bibliothèque Gaston-Miron 2022-11-17 was last modified: by Rencontre avec les sculpteurs Viatour-Berthiaume Bibliothèque Gaston-Miron Bibliothèque Gaston-Miron 17 novembre 2022 Bibliothèque Gaston-Miron Paris Paris

Paris Paris