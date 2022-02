Rencontre avec les réalisatrices Delphine et Muriel Coulin / les ciné-débats de la Sorbonne Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Un jeudi par mois au Forum des images, les étudiants du Master professionnel scénario-réalisation-production de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne animent des rencontres avec des invités de marque. En mars, rencontre avec les réalisatrices Delphine et Muriel Coulin ! Un jeudi par mois, de novembre à avril, autour du thème « Réaliser à deux », les étudiants du Master professionnel scénario-réalisation-production de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne animent des rencontres avec des invités de marque, coordonnées par Frédéric Sojcher et Louis Héliot. Jeudi 10 mars à 19h, retrouvez les sœurs Coulin pour une discussion autour de leur oeuvre. Après plusieurs courts métrages, elles ont coréalisé 17 filles, présenté à Cannes en 2011, puis Voir du pays en 2016, lauréat du prix du Meilleur scénario, adapté du livre de Delphine, également romancière.

Delphine et Muriel Coulin © Richard Schroeder

