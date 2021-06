Chalon-sur-Saône Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Rencontre avec les photographes de la marche « Azimut » Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Rencontre avec les photographes ——————————- ### Dans le cadre de l’exposition « Azimut, une marche photographique du collectif Tendance Floue ». Las du carcan des commandes, avides de retrouver l’idée d’indépendance à l’origine du collectif Tendance Floue, ses membres décident de prendre la route. Nulle autre contrainte que d’avancer un peu chaque jour, transmettre ses impressions par l’image et les mots, puis passer le relais. La situation créée est totalement inédite: une marche relais de six mois, de mars à octobre 2017, à laquelle prend part quinze membres du groupe ainsi que seize photographes invités. L’exposition « Azimut » retrace pour la première fois l’intégralité de cette aventure singulière. La Nuit européenne des musées vous offre l’opportunité de découvrir cette exposition dans un contexte nocturne mais surtout de rencontrer quelques-uns des photographes ayant participé à la marche « Azimut » : Alain Willaume, Flore-Aël Surun, Marine Lanier… De manière conviviale et directe, vous êtes invité à échanger avec eux autour de cette expérience photographique unique. _Exposition en partenariat avec Diaphane, dans le cadre des Photaumnales 2020._

Entrée libre

Rencontre avec les photographes dans le cadre de l’exposition « Azimut, une marche photographique du collectif Tendance Floue ». Musée Nicéphore Niépce 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

