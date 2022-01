Rencontre avec les photographes de « Femmes d’ailleurs » Ondres, 12 mars 2022, Ondres.

Rencontre avec les photographes de « Femmes d’ailleurs » Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin Ondres

2022-03-12 10:30:00 – 2022-03-12 Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin

Ondres Landes Ondres

EUR Un temps pour Soi, un temps hors du quotidien. En tant que femme, ous avons beaucoup de tâches à gérer et peu de temps pour nous. Un moment pour prendre du recul sur les difficultés du quotidien et comprendre comment alléger sa vie. Un moment pour expérimenter des outils pour libérer sa charge mentale et améliorer sa confiance en soi, prendre le temps de se reconnecter avec sa féminité et d’écouter son intuition. Un moment pour créer un espace

de partage entre femmes. Animé par Gwenola Giey de Zen n’ Go, coache spécialisée en accompagnement des femmes.

Rendez-vous à la ludo-bibliothèque à 10h30.

Sur inscription.

+33 5 59 45 23 59

Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin Ondres

