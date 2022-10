Rencontre avec les musiciens du Couzophone Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front Catégories d’évènement: Couze-et-Saint-Front

Dordogne Couze-et-Saint-Front Le Couzophone, ou fabrique artistique couzotte vous invite à venir rencontrer ses musiciens qui vous proposeront des cours de musique et ateliers à Couze et Saint front!

Vous êtes conviés à cette rencontre le samedi 15 octobre, à partir de 10h. A 11h, partagez un concert apéritif avec les intervenants!

RDV à la salle de l’Etendoir à Couze. +33 6 86 91 76 37 Le Couzophone

