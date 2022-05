“Rencontre avec” les Lectures sous l’arbre

“Rencontre avec” les Lectures sous l’arbre, 23 juillet 2022, . “Rencontre avec” les Lectures sous l’arbre

2022-07-23 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-23 18:30:00 18:30:00 En prélude au festival des Lectures sous l’arbre en août : lecture de textes des poètes invités, musique Dominique Dalmasso. dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville