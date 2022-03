Rencontre avec les fous du bois Museum centre-ville, 26 avril 2022, Toulouse.

du mardi 26 avril au mardi 3 mai à Museum centre-ville

### L’entraide au service de la biodiversité Petite histoire : Avril 2007, quelques copains qui se retrouvent à la terrasse d’un café le matin constatent que nos modes de vie et de consommation sont difficiles à faire évoluer. Comment aider la planète ? Sur quoi agir ? La réponse qui leur vient le plus naturellement est l’écologie, mais le domaine est trop vaste. Comment agir pour sauver la planète ? « On va planter des arbres ! » On ne peut pas arrêter nos voitures, on ne peut pas arrêter nos chauffages mais on peut planter des arbres ….! Les fous du bois étaient nés. Venez écouter leur histoire, et découvrir le chemin parcouru depuis ce printemps fondateur. _Crédits photo : ©Bruno Heck_

Accès libre, inclus dans le billet d’entrée du Muséum

Découvrez l’association les fous du bois et profitez d’un temps d’échange avec eux pour découvrir leur rôle et leur mission

