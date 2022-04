Rencontre avec les fines lames du handisport Stade Robert Brettes Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Le sportif, amputé d’un membre inférieur et supérieur, sera accompagné de son fournisseur de lames de course pour une journée de démonstration et d’essai au stade Robert Brettes, de 10h à 16h. Organisé par des prothésistes qui profiteront de la piste pour faire des essais avec des sportifs handisport, dont certains grands champions, ce rendez-vous est soutenu par la municipalité. Un temps d’échange avec les handisportifs est prévu pour des jeunes accompagnés par le Service jeunesse de la Ville. Laurent Chardard, nageur paralympique bordelais et finaliste aux JO de Tokyo, honore Mérignac de sa visite le 22 avril. Stade Robert Brettes avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde

