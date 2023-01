Rencontre avec les Figures du XIVème Bibliothèque Benoîte Groult, 5 avril 2023, Paris.

Le mercredi 05 avril 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb

Dans le cadre du Numok, Figures du XIVe invite Gilles Kraemer, éditeur et Andréas Becker, écrivain afin de débattre autour de leurs activités et leurs manière d’appréhender les réseaux numériques, à l’issue de la projection des films qui leurs sont consacrés.

Depuis plus d’un an, Béatrice Giudicelli, journaliste, Alain Goric’h, documentariste et France Dumas, illustratrice, qui composent le trio de Figures du 14ème, recueillent les témoignages d’une trentaine d’artistes, d’écrivains, de chanteurs et de responsables associatifs connus ou inconnus qui résident dans le 14ème arrondissement de Paris.

Leurs films (d’une durée variable entre 8 et 10 minutes) sont diffusés sur les réseaux sociaux (You Tube et Facebook) et en séances publiques.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

D.R. France Dumas