Craponne-sur-Arzon Haute-Loire La mairie et Saint Georges Joie vous invitent à venir rencontrer les familles ukrainiennes nouvellement arrivées autour du jeu de société.

Ouvert à toutes et à tous. +33 7 76 79 12 30 Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon

