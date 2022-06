Rencontre avec les Enthousiastes Bugatti Kutzenhausen, 25 juin 2022, Kutzenhausen.

Rencontre avec les Enthousiastes Bugatti

1 place de l’église Kutzenhausen Bas-Rhin

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-25 18:00:00

EUR La Maison Rurale de l’Outre-Forêt met le constructeur automobile italo-alsacien Bugatti à l’honneur. Ettore Bugatti est l’un des fondateurs de l’industrie des automobiles de luxe en Alsace et est aujourd’hui encore considéré comme l’un des pionniers de la construction automobile.

Daniel Lapp, membre fondateur des Enthousiastes Bugatti Alsace et spécialiste Bugatti présentera des documents exceptionnels sur la famille Bugatti et ses quatre créateurs. Ces documents, tournés en 16 mm, permettront de visionner également la fabrication d’une voiture, la fonderie, les ateliers d’usinage, d’assemblage et d’essais.

Programme complet de la journée sur le site internet de la Maison Rurale.

Une journée consacrée au constructeur automobile italo-alsacien Buggatti. Exposition de voitures de prestiges et conférence « Les Bugatti à Molsheim » par Daniel LAPP. Repas de midi, sur réservation préalable (avant le le 19/06).

+33 3 88 80 53 00

