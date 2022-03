Rencontre avec les éditions Maison Eliza Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec les éditions Maison Eliza Médiathèque Violette Leduc, 11 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 juin 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Dans le cadre de l’exposition « Un Portugal », consacrée au livre de Teresa Arroyo Corcobado, rencontre avec Pauline Basset et Flora Prevosto, créatrices des éditions Maison Eliza. Outre la découverte de leur catalogue, cette rencontre sera l’occasion d’appréhender les différentes étapes de la vie d’un album, du projet artistique jusqu’à sa diffusion en librairie. Fondée en 2016 par Pauline Basset, directrice éditoriale, Flora Prevosto, directrice marketing et Johan Dayt, responsable de fabrication, les éditions Maison Eliza s’adressent aux enfants de 0 à 9 ans et aux adultes passionnés. Elles s’inscrivent dans une double démarche : – solidaire, en s’engageant à offrir à un enfant défavorisé un livre pour cinq vendus dans le cadre d’un partenariat avec des associations (Des rêves et des actes, en relation avec des hôpitaux pour enfants en France ; Biblionef et Bibliothèque sans frontières, qui répondent à des appels à projet dans le monde entier). – écologique, en faisant imprimer ses titres en France ou en Italie. Lecture plaisir, goût de liberté et d’envol, constituent le fil conducteur de leurs trois collections : ‘Menthe à l’Eau’, une collection dès 3 ans pour susciter la curiosité et l’autonomie ; ‘Pistache’, une collection dès 4 ans, apportant une pointe d’humour dans un océan de poésie ou une histoire farfelue, porteuse de sens ; et ‘Corail’, une collection de récits de voyage, dès 7 ans et pour toute la famille, permettant de découvrir chaque pays et de donner le goût du voyage. (source : Maison Eliza) Exposition Un Portugal, une autre façon de raconter un pays, du mardi 24 mai au mercredi 6 juillet 2022 Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe Paris 75011

