Rencontre avec les éditions de la Crypte, basées en Nouvelle Aquitaine. Autour de l’éditeur Christian Marsan, les jeunes poètes Alban Kacher auteur de _Volvere_, Victor Malzac, _Respire_, Maxence Amiel, _Perdre la terre,_ lisent des extraits de leurs recueils. Rencontre suivie d’un hommage à Olivier Cabières et aux éditions l’Arachnoïde, avec Thomas Chapelon, Guillonne Balaguer, Stéphane Page. Rencontre avec l’éditeur et les jeunes auteurs de la Crypte Maison de la Poésie Jean Joubert 78 avenue du Pirée 34064 Montpellier Montpellier Port Marianne Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:30:00

