Vivre ses vacances sur une île et découvrir la voile, rencontrer les dauphins et s’amuser dans les plus beaux parcs de loisirs aquatiques méditerranéens, tel est le programme de ce séjour hors norme. L’île de Sainte-Marguerite, face à Cannes, est un véritable havre de paix où la circulation automobile est interdite. Elle s’étend sur 167 hectares. Vivre ses vacances dans les anciennes casernes du Fort Royal, centre classé monument historique et à l’intérieur récent et confortable, est un privilège exceptionnel. Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre de vacances Le Haut-Peyron 50 boulevard Jean Dorat Saint-Raphaël Var

