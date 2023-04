RENCONTRE Avec les compliments de Marius Jacob, cambrioleur et anarchiste Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

RENCONTRE Avec les compliments de Marius Jacob, cambrioleur et anarchiste Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo), 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 15h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit Réservation en écrivant à bilipo@paris.fr ou en téléphonant au 01 42 34 93 00 Rencontre autour de la figure extraordinaire d’Alexandre Marius Jacob (1879-1954). Au-delà du voleur populaire, redécouverte de l’idéologie et des idées anarchistes d’un personnage hors-norme « J’ai préféré être voleur que volé. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend ». Alexandre Marius Jacob était présenté ainsi dans une émission de France Culture série « Au voleur ! » (1ère diffusion en avril 2019) « Figure incontournable de l’illégalisme, Alexandre-Marius Jacob, ce cambrioleur charismatique fut également marin, marchand en quincaillerie (ce qui lui permit de s’outiller pour mieux détrousser les bourgeois), bagnard et enfin auteur. Presque oublié aujourd’hui, l’homme marqua l’esprit de ses contemporains au point de laisser son empreinte dans la littérature, du côté d’Arsène Lupin ou de Georges Randal (héros du magistral roman Le voleur de Georges Darien). « De 1900 à 1903, Marius Jacob a écumé l’Hexagone accompagné de sa bande, les « Travailleurs de la Nuit ». 150 cambriolages, un procès monstre, la condamnation au bagne à perpétuité pour Jacob… Le 8 mars 1905, Alexandre Marius Jacob, 26 ans, comparaît avec une partie de sa bande devant la Cour d’assises de la Somme pour répondre de 150 vols. « Le dossier de l’affaire ne comporte pas moins de 20 000 pièces, et l’acte d’accusation forme 161 pages de texte — ce qui constitue assurément un imbattable record« , rapporte Le Journal. « Les débats s’annoncent comme devant être très longs car il faudra entendre plus de deux cents témoins venus de toutes les régions de la France. Des mesures d’ordre très sévères ont été prises tant aux abords de la prison qu’autour du palais de justice. On craint, en effet, ou des évasions ou des incidents tumultueux au dehors de la salle d’audience« , peut-on lire dans L’Humanité. (sources Retronews) La BiLiPo a invité Alain Amariglio, membre de la Société des Amis d’Alexandre Dumas et auteur du roman historique Avec les compliments de Marius Jacob publié en 2021 par les éditions Les Monédières pour évoquer la vie extraordinaire de cette figure historique. Documents sur ou de Marius Jacob au catalogue des bibliothèques patrimoniales de la Ville de Paris Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-litteratures-policieres-bilipo-2879 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/ https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/

©Identité judiciaire-archives Marius Jacob- Identité judicaire 28/04/1903

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Adresse 48 rue Cardinal Lemoine Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

RENCONTRE Avec les compliments de Marius Jacob, cambrioleur et anarchiste Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 2023-06-03 was last modified: by RENCONTRE Avec les compliments de Marius Jacob, cambrioleur et anarchiste Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 3 juin 2023 Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Paris

Paris Paris