Rencontre avec les collections Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Rencontre avec les collections Lourdes, 1 mai 2022, Lourdes. Rencontre avec les collections LOURDES 25 rue du Fort Lourdes

2022-05-01 15:30:00 – 2022-05-31 LOURDES 25 rue du Fort

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Le Musée pyrénéen de Lourdes a 100 ans ! Présentation du présent de mariage par Marie Toulouse. Tous les vendredis du mois de mai, à 10h30 et 15h30, une médiatrice vous invite à découvrir l’histoire de cet objet au Musée pyrénéen ! Durée de la médiation : 30 minutes Le droit d’entrée au musée donne accès à la médiation. Tarifs du Musée : adulte : 7.50€ ; jeune (6-17 ans) et étudiant : 3.50€ ; bon plan famille (2 adultes + 1 enfant) : 16€ ; abonné : gratuit Feuilletez l’Album du centenaire : https://urlz.fr/gkVu pour découvrir la richesse de la collection du musée : iconographies, objets de science, costumes traditionnels, photographies… Informations aux coordonnées ci-dessous. chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 37 37 https://cutt.ly/vTvfwu2 LOURDES 25 rue du Fort Lourdes

dernière mise à jour : 2022-04-27 par OT de Lourdes|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse LOURDES 25 rue du Fort Ville Lourdes lieuville LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Rencontre avec les collections Lourdes 2022-05-01 was last modified: by Rencontre avec les collections Lourdes Lourdes 1 mai 2022 Hautes-Pyrénées Lourdes

Lourdes Hautes-Pyrénées