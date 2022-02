Rencontre avec les collections Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Le Musée pyrénéen de Lourdes a 100 ans ! Durant le mois de mars, le Musée pyrénéen vous propose de découvrir le moule à beurre ! Suivez Marion Feugas, guide-conférencière qui vous emmène les vendredis de mars à 10h30 et 15h30 à la rencontre de cet objet. Durée de la médiation : 30 minutes Le droit d'entrée au musée donne accès à la médiation. Tarifs du Musée : adulte : 7.50€ ; jeune (6-17 ans) et étudiant : 3.50€ ; bon plan famille (2 adultes + 1 enfant) : 16€ ; abonné : gratuit Feuilletez les images de l'Album du centenaire : https://cutt.ly/vTvfwu2 Dans le cadre du centenaire du musée pyrénéen de Lourdes, découvrez en détail l'histoire d'une œuvre exposée château ! chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 37 37 https://cutt.ly/vTvfwu2

