Rencontre avec les collections Lourdes

Lourdes

Rencontre avec les collections 2021-11-01 15:30:00 – 2021-11-30 LOURDES 25 rue du Fort

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Le Musée pyrénéen de Lourdes a 100 ans ! A l’occasion de la célébration de son centenaire, le Musée pyrénéen met à l’honneur, pendant le mois de novembre, des photographies de Lucien Briet dont le fond photographique appartient aux collections du musée. Lucien Briet est un photographe français et explorateur des Pyrénées. En son temps, au tout début du XXe siècle, les sommets pyrénéens français sont déjà connus. Il traverse la frontière, part à la découverte de l’Aragon et immortalise les paysages montagnards espagnols en les photographiant sur plaques de verre. Que nous racontent ces images ? Tous les vendredis du mois de novembre, à 10h30 et 15h30, une médiatrice vous invite à découvrir l’histoire de Lucien Briet et de la photographie ! Le droit d’entrée au Château fort – Musée pyrénéen donne accès à la médiation. Tarifs du Musée :

– adulte : 7.50€ ;

– jeune (6-17 ans) et étudiant : 3.50€ ;

– bon plan famille (2 adultes + 1 enfant) : 16€ ;

– abonné : gratuit Durée de la médiation : 30 minutes Renseignements aux coordonnées ci-dessous. Et feuilletez l’Album du centenaire : https://urlz.fr/gkVu pour découvrir la richesse de la collection du musée : iconographies, objets de science, costumes traditionnels, photographies… Dans le cadre du centenaire du musée pyrénéen de Lourdes, découvrez en détail l’histoire d’une œuvre exposée château ! chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 37 37 https://urlz.fr/gkVu Le Musée pyrénéen de Lourdes a 100 ans ! A l’occasion de la célébration de son centenaire, le Musée pyrénéen met à l’honneur, pendant le mois de novembre, des photographies de Lucien Briet dont le fond photographique appartient aux collections du musée. Lucien Briet est un photographe français et explorateur des Pyrénées. En son temps, au tout début du XXe siècle, les sommets pyrénéens français sont déjà connus. Il traverse la frontière, part à la découverte de l’Aragon et immortalise les paysages montagnards espagnols en les photographiant sur plaques de verre. Que nous racontent ces images ? Tous les vendredis du mois de novembre, à 10h30 et 15h30, une médiatrice vous invite à découvrir l’histoire de Lucien Briet et de la photographie ! Le droit d’entrée au Château fort – Musée pyrénéen donne accès à la médiation. Tarifs du Musée :

