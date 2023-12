Rencontre avec les cinq auteurs sélectionnés pour le Prix des lecteurs et des lectrices des Bibliothèques de la Ville de Paris Médiathèque Marguerite Duras Paris, 2 février 2024, Paris.

Le vendredi 02 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou sur www.bibliocite.fr/evenements

Venez découvrir et rencontrer les cinq auteurs du Prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques de la Ville de Paris.

Les œuvres choisies cette année

Venez découvrir les cinq premiers romans sélectionnés par les bibliothécaires pour le Prix des lecteurs et lectrices des bibliothèques de la Ville de Paris.

Nadège Erika – Mon petit, Livres Agités.

Belleville années 90. Naëlle vit avec ses frères

et sœurs en alternance chez leur grand-mère Rue Piat et chez leur mère Porte de

Montreuil. Nadège Érika livre une chronique d’inspiration autobiographique sur

les galères et les drames vécus par une jeune métisse dans un Belleville avant

sa gentrification. Un roman d’apprentissage empreint d’humour.

Léna Ghar – Tumeur ou tutu, collection Verticales, Gallimard.

Des néologismes pour dire les violences

intrafamiliales. Des formules mathématiques pour tenter d’échapper à la douleur

qui ne passe pas. La narratrice tente ainsi de se soustraire à la violence

d’une mère et à la passivité d’un père. Des chapitres courts, incisifs rythment

son monologue.

Aurélie Lacroix – L’unique objet de mon regard, éd. Cambourakis.

« Elle mettait sa main sur ma nuque

quand nous marchions ensemble et j’avais l’impression de lui appartenir. »



Chronique d’une passion amoureuse intense et

chaotique entre E. et la narratrice. Quinze années jalonnées d’élans,

d’humiliations, de ruptures et de retrouvailles jusqu’à la séparation et la

dépression. Une passion dévastatrice vécue de l’intérieur.

Alice Renard – La Colère et l’Envie, éd. Héloïse d’Ormesson.

Isor, une enfant pas comme les autres, mutique,

ayant des accès de violence. Désespoir du père et de la mère. Amitié avec

Lucien, un voisin. Renaissance. La langue, jusque-là absente de la vie de cette

enfant, va surgir. Un roman d’émancipation qui a reçu le Prix Méduse et le Prix

littéraire de la Vocation.

Joséphine Tassy – L’indésir, éd. L’Iconoclaste.

Lorsque Nuria apprend la mort de sa mère, elle va

s’enquérir de la personnalité de cette femme qui ne lui montra guère

d’affection. Des amis de sa mère vont lui en dessiner un portrait inattendu.

Joséphine Tassy s’interroge sur l’absence d’attachement maternel.

Rencontre modérée par Catherine Pont-Humbert

Le Prix des lecteurs

Le Prix des lecteurs est décerné chaque année par les usagers des bibliothèques de la Ville de Paris à un premier roman adulte par une autrice ou un auteur francophone. Ce prix sera attribué cette année le 13 avril 2024, à 14h, dans le cadre du Festival du livre de Paris.

Les bibliothécaires de la Ville de Paris sélectionnent cinq premiers romans d’auteurs et autrices francophones parmi les ouvrages parus lors de la rentrée littéraire de septembre.

Les lecteurs et lectrices inscrits dans les bibliothèques parisiennes peuvent voter en ligne (sur le site des bibliothèques de la Ville de Paris) ou dans les bibliothèques et librairies qui participent à l’opération entre le 9 décembre 2023 et le 29 février 2024.

Le vote des lecteurs et le vote en ligne dans les bibliothèques comptent pour 50% lors des délibérations du 1er tour.

Votez en ligne pour votre premier roman

préféré sur www.bibliotheques.paris.fr

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://bibliocite.fr/evenements/

