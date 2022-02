Rencontre avec les bénévoles Salle des fêtes Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Rencontre avec les bénévoles Salle des fêtes, 26 février 2022, Erquy. Rencontre avec les bénévoles

Salle des fêtes, le samedi 26 février à 10:00

Rencontre bénévoles pour la préparation de l’événement Landes & Bruyères. Venez proposer vos services et échanger avec les organisateurs. [[https://landesetbruyeres.bzh/](https://landesetbruyeres.bzh/)](https://landesetbruyeres.bzh/) Landes & Bruyères Cap d’Erquy – Cap Fréhel Salle des fêtes Erquy Erquy Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:00:00

