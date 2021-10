Contrexéville Contrexéville Contrexéville, Vosges RENCONTRE AVEC… LES AUTEURS VOSGIENS Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Contrexéville Vosges Contrexéville Spectacle vivant mêlant jonglage, claquettes et théâtre.

Plank!

Compagnie Tout possible Animation gratuite, organisée par la Médiathèque Départementale des Vosges.

Durée 45 min

Ouvert à tous, à partir de 7 ans Renseignements au : 03 29 08 18 12 +33 3 29 08 18 12 Bibliothèque de Contrexéville dernière mise à jour : 2021-10-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

