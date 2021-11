Saint-Denis Bibliothèque de la Montagne Saint-Denis Rencontre avec les auteurs Tatiana Patchama et Ulric Grondin Bibliothèque de la Montagne Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Bibliothèque de la Montagne, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Une rencontre avec les auteurs jeunesse Tatiana Patchama et Ulric Grondin pour les enfants à partir de 6 ans sera proposée. Dans un premier temps, les auteurs présenteront leur album intitulé _Que fait mon île quand vient la nuit ?_ et expliqueront les différentes étapes de création d’une illustration. Puis dans un deuxième temps, un atelier kamishibai sera proposé avec pour objectif d’encourager la conversation et le partage d’expérience autour d’un livre.

Nombre limité de places

Bibliothèque de la Montagne 41 route des palmiers 97417 La Montagne Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:15:00

