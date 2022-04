RENCONTRE AVEC LES AUTEURS DE NOTRE RÉGION Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois Catégories d’évènement: Saint-Léonard-des-Bois

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Saint-Léonard-des-Bois 16 auteurs seront présents dans la grande salle d’exposition du Domaine du Gasseau !

Un après-midi convivial, de rencontres et d’échanges pour tous.

Poésie, Roman, Jeunesse, Fiction, BD, Photographie, Polar, Biographie, Nature, Écriture, Livre objet… Auteurs présents : Nicolas Blanchard, Sonia Brault, Jean-Louis Cornalba, Nicolas Courtin, Ana Maria Garcia, Samuel Guillet, Marina Guittois, Sophie Lamidey, Catherine Lamour, Solène Launay, Michel Lautru, Fernand Legeard, Alain Moire, Patrice Olivier, Agnès Rainjonneau, Chloé Sadoun, Alexandre Siniakov et Jean-Claude Touzeil. 16 auteurs seront présents dans la grande salle d’exposition du Domaine du Gasseau ! legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr +33 2 43 34 34 44 https://www.cchautesarthealpesmancelles.fr/tourisme/gasseau/ 16 auteurs seront présents dans la grande salle d’exposition du Domaine du Gasseau !

