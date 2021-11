Baudricourt Baudricourt 88500, Baudricourt RENCONTRE AVEC… LES ARTISTES VOSGIENS SPECTACLE DE L’HUMORISTE MADEMOISELLE SERGE Baudricourt Baudricourt Catégories d’évènement: 88500

2021-11-12 20:00:00 – 2021-11-12 21:15:00

Baudricourt 88500 Baudricourt La bibliothèque et la Commune de Baudricourt participent à la nouvelle édition de “Rencontre avec… les artistes Vosgiens” organisée par la médiathèque des Vosges.

Spectacle avec l’humoriste Mademoiselle Serge

Inscriptions à l’adresse suivante biblio.baudricourt@orange.fr, par téléphone à la mairie au 03 29 65 68 51 ou auprès de Mme SCUBLA au 06 02 24 71 08 après 18h00.

Contrôle du passe sanitaire à l’entrée et port du masque obligatoire biblio.baudricourt@orange.fr +33 3 29 65 68 51 Commune de Baudricourt et la médiathèque des Vosges

