Rencontre avec les artistes : les couleurs de la nature

Rencontre avec les artistes : les couleurs de la nature, 15 mai 2022, . Rencontre avec les artistes : les couleurs de la nature

2022-05-15 – 2022-05-15 Fleurs, paysages, animaux, oiseaux… Le Club des Artistes d’Ensisheim vous propose de venir voir les artistes au travail autour de la Maison de la nature et de découvrir en peinture la nature proche de nous ! Fleurs, paysages, animaux, oiseaux… Le Club des Artistes d’Ensisheim vous propose de venir voir les artistes au travail autour de la Maison de la nature et de découvrir en peinture la nature proche de nous ! dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville