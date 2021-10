RENCONTRE AVEC LES ARTISTES – LE MAT ANCENIS-SAINT-GÉRÉON Ancenis-Saint-Géréon, 19 novembre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES – LE MAT ANCENIS-SAINT-GÉRÉON 2021-11-19 – 2021-11-19 LE MAT, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue de la Davrays

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Rencontre avec les artistes québécoises Judith Bellavance et Maude Arsenault invitées dans le cadre de l’exposition des PUI au MAT Ancenis-Saint-Géréon.

Les P.U.I. – Pratiques et Usages de l’Image : sont un temps de rencontres publiques, prenant pour objet le croisement de l’image photographique et de l’axe thématique ville/territoire/environnement. S’associant aux Rencontres Internationales de Photographie en Gaspésie, PUI propose une sélection de livres de photographies mettant en dialogue des réalisations contemporaines et anciennes de nos territoires respectifs.

Cette exposition valorise des proximités de pensée, interroge la place et la pratique de la photographie, et favorise les échanges avec le public.

Venez rencontrer les artistes québécoises Judith Bellavance et Maude Arsenault au MAT d’Ancenis-Saint-Géréon !

mediation-ancenis@lemat-centredart.com +33 2 40 09 73 39 http://www.lemat-centredart.com/

Rencontre avec les artistes québécoises Judith Bellavance et Maude Arsenault invitées dans le cadre de l’exposition des PUI au MAT Ancenis-Saint-Géréon.

Les P.U.I. – Pratiques et Usages de l’Image : sont un temps de rencontres publiques, prenant pour objet le croisement de l’image photographique et de l’axe thématique ville/territoire/environnement. S’associant aux Rencontres Internationales de Photographie en Gaspésie, PUI propose une sélection de livres de photographies mettant en dialogue des réalisations contemporaines et anciennes de nos territoires respectifs.

Cette exposition valorise des proximités de pensée, interroge la place et la pratique de la photographie, et favorise les échanges avec le public.

dernière mise à jour : 2021-10-16 par