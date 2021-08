Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Rencontre avec les artistes et vernissage Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Rencontre avec les artistes et vernissage Mairie de Colomiers, 25 septembre 2021, Colomiers. Rencontre avec les artistes et vernissage

Mairie de Colomiers, le samedi 25 septembre à 15:00

Rencontre avec les artistes Samedi 25 septembre à 15h La liste est longue des jeunes artistes exposés dans l’exposition Une porte doit rester ouverte ou fermée…La liste des modes d’expression l’est tout autant : installations, performances, dessins, sculpture, photographie, vidéo…. Venez encourager et découvrir les nouveaux diplômés de l’ISDAT que nous sommes fiers d’accueillir et de vous présenter. Vernissage de l’exposition Samedi 25 septembre à 16h Un moment officiel et convivial avec les artistes et les partenaires (Ville de Colomiers, ISDAT, centre d’art le lait d’Albi) est suivi d’un temps d’activation publique de certaines œuvres ou ludiques et participatives. Rencontre avec les artistes Samedi 25 septembre à 15h La liste est longue des jeunes artistes exposés dans l’exposition Une porte doit rester ouverte ou fermée…La liste des modes d’expression l’e Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers