Rencontre avec les artistes Ella & Pitr Annonay, 16 octobre 2021, Annonay. Rencontre avec les artistes Ella & Pitr 2021-10-16 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-16 Groupement d’Art Contemporain (GAC) 1, boulevard de la République

Annonay Ardêche Venez à la rencontre de Ella & Pitr pour le dernier jour de leur exposition “”Plis et replis sur soi” au GAC. gacexpo@gmail.com +33 4 75 33 41 96 https://www.gac-annonay.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

