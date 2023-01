Rencontre avec les artistes des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: 13538

13538 Saint-Rémy-de-Provence Le samedi 28 janvier à 15h, venez à la rencontre de Bruno Heitz, peintre illustrateur.

Le samedi 25 février, faites la rencontre des artistes Yoann Crépin, artistes avec et dans la nature, et Alice Marx, peintre photographe.

Le samedi 18 mars, venez à la rencontre de 3 artistes : Jules Cotte, plasticien, Michel Stefanini, peintre sculpteur plasticien et Morgan Mirocolo, photographe. Autour de l’exposition « 50 ateliers d’artistes des Alpilles » au Musée des Alpilles, venez rencontrer les artistes. museedesalpilles@ville-srdp.fr +33 4 90 92 68 24 https://www.mairie-saintremydeprovence.com/que-faire-a-saint-remy/envie-de-culture/musee-des-alpilles/ Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

