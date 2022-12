Rencontre avec les artistes – Brigitte Touvron Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Office de tourisme Cap d'Erquy - Val André Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Les différentes étapes du processus de gravure Dans mon atelier, je crée des matrices à partir de plaques de zinc gravées par différentes techniques , eau forte, pointe sèche, aquatinte…

Je procède ensuite à l’encrage de ces matrices et les imprime sur vélin à l’aide d’une presse taille douce.

Un collage, une feuille d’or, du fil cousu s’invite parfois dans mes estampes.

Je vous propose de découvrir cet art un peu méconnu à travers une présentation des différentes étapes du processus de gravure. Galerie Jugon les Arts 7 Place du Martray Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

