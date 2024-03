Rencontre avec les artistes au jardin Diffractis Bordeaux, vendredi 31 mai 2024.

Rencontre avec les artistes au jardin Le parcours Diffractis au Jardin #11 propose, cette année encore, la découverte des jardins de Bordeaux, et l’art contemporain côté privé/côté public. 31 mai – 2 juin Diffractis Entrée libre aux jardins

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Au programme :

une exposition d’œuvres dans un jardin à parcourir,

des performances,

des propositions artistiques au Cimetière de la Chartreuse.

Cimetière de la Chartreuse:44° 50′ 08″ N, 0° 35′ 38″ O

Programme à découvrir sur le site https://diffractis.fr

Diffractis 27 rue Brizard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Bruno Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 75 88 81 31 https://diffractis.fr https://www.facebook.com/diffractis [{« link »: « https://diffractis.fr »}] Le collectif Diffractis propose depuis 2006 des évènements artistiques, des expositions chez l’habitant ou dans les jardins publics de Bordeaux et alentours. Les parcours proposés permettent d’allier amour des jardins, intérêt pour la découverte des œuvres et des artistes, et convivialité. Lieux faciles d’accès en transports en commun, vélo, ou à pied.

©Agnès Torres