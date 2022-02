Rencontre avec les arbres Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries, 28 mai 2022, Saint-Colomban.

Rencontre avec les arbres

Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries, le samedi 28 mai à 10:00

Une réserve à Saint-Colomban (44) ——————————— ### La Réserve Naturelle Régionale du Bocage humide des Cailleries Tantôts respectés, tantôts arrachés, la gestion et la préservation des arbres inquiètent. Accompagné d’experts, venez à la rencontre de ces arbres aussi banales que majestueux qui habitent la réserve. Le Bocage Humide des Cailleries à Saint-Colomban est une petit site de 18ha labellisé Réserve Naturelle Régionale (RNR) depuis 2012. Bien qu’il soit accessible au public depuis 10 ans, le site est encore très peu connu du public et en particulier des habitants du territoire. Ainsi, sont proposées chaque année 3 sorties nature tout public pour faire connaître le site. Plus d’info sur la réserve : [www.lescailleries.org](http://www.lescailleries.org) Un programme d’animations ————————- ### 4 activités à faire en 2022 sur la RNR * **Samedi 9 avril | 9h-11h30 : Les reptiles, ces animaux si fascinants mais si mal aimés.** En balade sur la réserve naturelle régionale du Bocage humide des Cailleries, le CPIE vous invite en excursion pour rencontrer les lézards et serpents qui habitent le site. Venez porter un nouveau regard sur ces animaux mal connus et mal aimés, et pourtant si fascinants et si menacés. * **Samedi 14 mai | 14h-16h30 : La Réserve des Cailleries : le bocage humide à (re)découvrir.** La réserve naturelle des Cailleries, une véritable invitation à la découverte ! Venez arpenter ce petit bocage en zone humide, encore méconnu du territoire. * **Samedi 28 mai | 10h-12h30 : Rencontre avec les arbres.** Tantôts respectés, tantôts arrachés, la gestion et la préservation des arbres inquiètent. Venez à la rencontre de ces arbres aussi fragiles que tenaces, aussi banales que majestueux qui habitent la réserve naturelle des Cailleries. Accompagné d’un arboriste paysagiste et d’une écologue vous en apprendrez plus sur nos compagnons feuillus. * **Dimanche 18 septembre | Toute la journée : La Réserve fête ses 10 ans !** En 2022, la réserve fête ses 10 ans ! Pour l’occasion, spectacles, activités artistiques, culturelles et nature, buvette et bien plus encore, sont au rendez-vous !

Inscription gratuite et obligatoire sur l’agenda en ligne du CPIE

CPIE Logne et Grand Lieu – Pays de la Loire Grandeur Nature

Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries 44310 Saint-Colomban Saint-Colomban Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:30:00