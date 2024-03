Rencontre avec les arbres Épertully, samedi 20 avril 2024.

Avec l’écologue Hervé Bouard, balade-découverte du milieu forestier

Mais qui sont ces végétaux bien plus grands que nous et pour certains beaucoup plus vieux ? Ils vivent solitaires, regroupés en forêts, sont capables de coloniser tous les espaces, échangent avec beaucoup d’autres êtres vivants…

Départ 9h30 devant la mairie 2 2 EUR.

Epertully

Épertully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté laetitia.lesenclumes@gmail.com

