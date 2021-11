Rencontre avec les ânesses de la Côte du Puits Bure-les-Templiers, 4 décembre 2021, Bure-les-Templiers.

Rencontre avec les ânesses de la Côte du Puits Bure-les-Templiers

2021-12-04 – 2021-12-04

Bure-les-Templiers Côte-d’Or Bure-les-Templiers

Animation proposées en partenariat avec l’Office de Tourisme du Châtillonnais et les Anesses de la Côte du Puits.

Suivez Camille dans son asinerie pour faire connaissance de ces jolies ânesses. Au programme : présentation de l’élevage, démonstration de la traite et dégustation de lait. Camille vous présentera également ses produits comme ses savons aux nombreuses vertus. De 14h30 à 16h, tarif 3 €, gratuit moins de 3 ans. Inscription et règlement obligatoires à l’Office de tourisme 1 rue du bourg 21400 Châtillon-sur-Seine. Tél. 03 80 91 13 19

+33 3 80 91 13 19

Animation proposées en partenariat avec l’Office de Tourisme du Châtillonnais et les Anesses de la Côte du Puits.

Suivez Camille dans son asinerie pour faire connaissance de ces jolies ânesses. Au programme : présentation de l’élevage, démonstration de la traite et dégustation de lait. Camille vous présentera également ses produits comme ses savons aux nombreuses vertus. De 14h30 à 16h, tarif 3 €, gratuit moins de 3 ans. Inscription et règlement obligatoires à l’Office de tourisme 1 rue du bourg 21400 Châtillon-sur-Seine. Tél. 03 80 91 13 19

Camille Paquet

Bure-les-Templiers

dernière mise à jour : 2021-11-23 par