Amitié Partage, le mardi 8 mars à 14:00

Ecrit par des Roubaisiennes, le journal « SAPHIRMER » donne la parole aux femmes et dénonce les injustices dont elles sont victimes dans des textes forts. A l’occasion de la sortie de son troisième numéro, l’association « Amitié partage » vous propose de rencontrer les rédactrices et les journalistes du Labo 148 le mardi 8 mars à 14h

Dans le cadre de la journée internationale des Droits des Femmes Amitié Partage 21 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix

