Rencontre avec l’équipe du film : Attention au départ ! Cinéma Le Trianon, 26 juin 2021-26 juin 2021, Romainville.

Cinéma Le Trianon, le samedi 26 juin à 20:00

C’est le jour des départs en vacances à la montagne pour Vlad et ses copains. Son père, Jérôme, et André, le grand-père de l’un d’entre eux, ont été chargés de les accompagner en train. A priori, rien de trop compliqué. Sauf qu’André et Jérôme vont assister au départ des enfants et du train… sans eux ! Commence alors pour cet étrange duo une course contre la montre pour arriver sur place avant le train… afin que personne ne se rende compte de leur monumentale bourde. Tandis que les enfants, livrés à eux-mêmes, s’en donnent à cœur joie, Jérôme et André accumulent les retards, d’improbables rencontres et multiplient les péripéties…

Les Jeunes font aussi leur cinéma – Avant-première

Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis



2021-06-26T20:00:00 2021-06-26T22:00:00