Rencontre avec Leonardo Caffo : Anti-nature Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau, 5 juin 2022, Chambéry.

Rencontre avec Leonardo Caffo : Anti-nature

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, le dimanche 5 juin à 14:30

“_Notre conception de la nature est souvent édulcorée et complètement anthropisée. Nous la pensons soit comme un lieu extraordinaire, une maison majestueuse où l’on retourne, soit comme une chose à contrôler pour en faire un mobilier urbain. Mais qu’est vraiment la nature ? et pourquoi l’unique moyen de prendre au sérieux un quelconque discours sur le “bon sauvage” est-il en réalité de parler d’une espèce de cabinet de curiosité anti-naturelle qui rende toute vie toujours et en permanent contraste et en lutte avec la nature ?”_ Leonardo Caffo Leonardo Caffo est philosophe, journaliste et enseignant italien. Il a écrit une vingtaine de livres, dont le remarqué _Fragile humanité_ (Einaudi, 2017). Il enseigne l’ontologie et la théorie du projet à l’Ecole polytechnique de Turin. En 2015, il a remporté le Prix Frascati pour la philosophie. _En langue italienne. Traduction simultanée disponible avec casques prêtés en début de rencontre._ _Evénement organisé dans le cadre du Festival Vis-à-Vis (4-5 juin, 2-3 juillet, 17-18 septembre) aux Charmettes. Programmation conçue avec le Circolo dei lettori de Turin._

Réflexion autour du thème de la nature par le philosophe italien Leonardo Caffo

Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00