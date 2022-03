Rencontre avec l’Envolée La Parole Errante, 27 mars 2022, Montreuil.

Rencontre avec l’Envolée

La Parole Errante, le dimanche 27 mars à 17:00

Rencontre avec l’Envolée ———————— A l’occasion de la sortie du numéro 54 de l’Envolée, le café librairie Michèle Firk vous propose une rencontre autour de deux livres publiés aux Editions du bout de la ville : _Je ne pensais pas prendre du ferme_ et _La peine de mort n’a jamais été abolie._ Ces deux recueils de témoignages de prisonniers, de leurs proches et de leurs soutiens donnent une vision de l’intérieur des prisons françaises loin des idées reçues et des fantasmes. Cette discussion croisée entre la répression judiciaires du mouvement des Gilets Jaunes et les conditions de détentions qui entrainent régulièrement la mort de détenus nous permettra d’approfondir notre cycle “Répression” qui avait commencé par la critique de l’institution policière. **L’Envolée** se veut un porte-voix pour les prisonniers et prisonnières qui luttent contre le sort qui leur est fait. Le journal publie des lettres, des comptes rendus de procès, et des analyses sur la société et ses lois. Voir leur site : [lenvolee.net](https://lenvolee.net/) **Résumé de** _**La peine de mort n’a jamais été abolie.**_ Le 9 octobre 1981, l’Etat français a pris de grands airs de modernité humaniste en abolissant la peine de mort. Depuis, des prisonniers et des prisonnières prennent la parole pour dénoncer cette mascarade : des dizaines de personnes meurent chaque année derrière les murs dans l’indifférence générale. Pour en finir avec les mythes de l’abolition de la peine de mort, du laxisme de la justice et du prétendu confort quatre étoiles des prisons modernes, il faut entendre les paroles interdites, d’une lucidité impitoyable, de prisonniers et prisonnières qui remettent en cause les bases même d’un ordre social fondé sur l’enfermement. **Résumé de** **_Je ne pensais pas prendre du ferme. Gilets Jaunes face à la violence judiciaire._** L’incroyable mouvement de contestation des Gilets jaunes a connu, depuis sa naissance, la violence de la police comme celle de la justice. Des milliers de Gilets jaunes font l’expérience de la garde à vue -la plus courte des peines d’enfermement-. Plus de 500 d’entre eux écopent d’une peine de prison ferme. Dix Gilets jaunes reviennent ici sur ce qui les a menés, eux ou leur proche, du rond-point au tribunal puis à la prison. Dix récits de métamorphose, de révolte, de solidarité. Dix regards que rien n’avait préparés à la prison, qui mettent à nu, avec une force étrange, la déshumanisation étatique.

Entrée libre

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T19:30:00