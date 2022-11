Rencontre avec Léna Paul-Le Garrec Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor La librairie Gwalarn invite à rencontrer Léna Paul-Le Garrec à l’occasion de la parution de son premier roman Lulu aux éditions Buchet-Chastel

Enfant singulier et solitaire, élevé par une mère maladroite, étouffante, malmené par ses camarades de classe, Lulu trouve refuge sur le littoral. Tour à tour naturaliste, collectionneur, chercheur de bouteilles, ramasseur de déchets, il fera l’expérience de la nature jusqu’à faire corps avec elle.

Conte initiatique et poétique, Lulu, premier roman de Léna Paul-Le Garrec, interroge notre rapport à la liberté et à la nature.

