Rencontre avec Leïla Sebbar Médiathèqueb Bellevue – Maison des Arts Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rencontre avec Leïla Sebbar Médiathèqueb Bellevue – Maison des Arts, 28 avril 2022, Saint-Herblain. 2022-04-28

Horaire : 15:00 17:00

Gratuit : oui Rencontre en amont du Place Publique qui aura lieu le même jour, à 20h, dans l’auditorium de la Maison des Arts sur le thème : Guerre d’Algérie, quelles mémoires dans les familles ? Échangez autour de sa dernière publication et son engagement féministe. Suivie d’une séance de dédicaces en présence d’un libraire. Médiathèqueb Bellevue – Maison des Arts adresse1} Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 52 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèqueb Bellevue - Maison des Arts Adresse 26 Rue de Saint Nazaire Ville Saint-Herblain lieuville Médiathèqueb Bellevue - Maison des Arts Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Médiathèqueb Bellevue - Maison des Arts Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Rencontre avec Leïla Sebbar Médiathèqueb Bellevue – Maison des Arts 2022-04-28 was last modified: by Rencontre avec Leïla Sebbar Médiathèqueb Bellevue – Maison des Arts Médiathèqueb Bellevue - Maison des Arts 28 avril 2022 Médiathèqueb Bellevue - Maison des Arts Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique